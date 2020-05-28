شقيق الشهيد علي علي: أخويا عاش بطل حتى آخر نفس فيه

قال أحمد علي، شقيق الشهيد المجند علي علي السيد، إنه كان يتابع مسلسل "الاختيار" لمشاهدة قصة شقيقه، لافتا إلى أنه حصل على الهاتف الشخصي للفنان تامر مجدي الذي يجسد شخصية شقيقه، وسأله عن موعد ظهوره بالمسلسل، فأبلغه أنه سوف يظهر بداية من الحلقة 22.

وعلق "علي"، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، على لحظة استشهاد شقيقة بالمسلسل، قائلا: "كنا فاكرين أنه استشهد عادي كدا زي أي شهيد، ولكن عندما شاهدت فيديو التكفيرين الذين وضعوه عبر الإنترنت، وسمعت صوت علي شقيقي، وهو يلتقط أخر أنفاسه وقام بضرب التكفيرين الذين كانوا يحاولوا قتله، مضيفا: "سمعت أخويا بيقول يارب يا الله، لا قال آه ولا قال الحقوني بدأ يتكلم مع ربنا".

وأضاف أن ما قام به شقيقه بطولة استثنائية وفخر لهم، مؤكدا أن شقيقه عاش بطل حتى آخر نفس فيه، موضحًا أن مسلسل "الاختيار" تسبب في معرفة الناس ببطولة شقيقه، معلقا: "قبل المسلسل مكنش حد يعرفه، وبعد المسلسل الناس اتغيرت معانا وبدأت تعرفنا"، لافتا إلى أن شقيقه أبلغه أكثر من مرة أنه يتمنى الشهادة، مشيرًا إلى أنه قبل أخر سفر له طلب من أحد أصدقائه أن يضع صورة له مكتوب عليها صورة الشهيد البطل علي علي.