والدة الشهيد علي علي: وصيت ابني في آخر إجازة يدافع عن زمايله

أشادت فاطمة عباس، والدة الشهيد "علي علي"، بدور الممثل تامر مجدي الذي أدى دور الشهيد في مسلسل الاختيار، قائلة: "كنت منور في المسلسل، وربنا يكتر من أمثالك، كنت بتابع المسلسل في رمضان، ده أحلى مسلسل شوفته في حياتي".

وأضافت عباس، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، "حسيت إن ابني هو اللي بيمثل"، مشيرة إلى أنّ منزلها "مفتوح لكل الحبايب وكل أحباء الشهيد علي علي، لأنه ابن الوطن وليس ابنها وحدها".

وأشارت إلى أنّها أوصت الشهيد في آخر إجازة له بألا يفرط في زملائه وأن يدافع عنهم، مشيرة إلى أنّها كانت تشعر أنّها لن ترى ابنها الشهيد مرة أخرى، وهو كان يشعر بذلك: "قالي لي هما إخواتي وهما معايا مش هسيبهم، والزميل أحسن من الأخ في الغربة وابني كان في غربة".

وتابعت: "أنا سميته مسلسل الشهيد علي، وجسد بطولة ابني حبيبي"، مشيرة إلى أنّها سعدت وفرحت بتجسيد شخصية ابنها الشهيد علي علي في مسلسل الاختيار.