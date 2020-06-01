وزير التعليم: ممكن نخلي الطلاب يحضروا يومين في الأسبوع لتقليل التكدس

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن حلول جديدة تُدرس لتقليل كثافات الفصول في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن ما سيذكره الآن عبارة عن اقتراحات وليست قرارات، لأن هناك من يقتطع الحديث من سياقه، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "شوقي"، أنه سيتم البحث عن حل للكثافة الطلابية داخل الفصول، في ظل استمرار أزمة كورونا، كما أن هذه الحلول لن تكون تقليدية أو اعتيادية بل خارج الصندوق، كون الظروف الحالية ليست اعتيادية هي الأخرى، فمن ضمن الاقتراحات هو تقسيم الدفعة لثلاث مراحل، "لو الفصل مثلا فيه 30 شخص، كل 10 ييجوا يومين في الأسبوع، ويكملوا باقي الأسبوع في البيت بشكل آخر".

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن هناك اقتراحًا آخر بتقليل الكثافة الطلابية عن طريق تقليل نسب حضور الطلاب، واستكمال بعض الطلاب أعمالهم ودراستهم من المنزل عن طريق التكنولوجيا، وهذا الإجراء له تكلفة وسيتم البحث عن حلول من شأنها عدم وجود تكدس في الفصول، كون ذلك العنصر الأساسي في محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".