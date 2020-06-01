شوقي لأولياء أمور طلاب ثانوي: اللجان أكثر أمنا من ذهاب ابنك لأصحابه

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن الإجراءات الاحترازية التي سيخضع لها طلاب الشهادة الثانوية العامة أثناء تأديتهم للامتحانات داخل اللجان والمقرر عقدها 21 يونيو المقبل، موضحًا أن الدولة ستعطي لكل طالب كمامة ومواد تعقيم قبل الدخول لأي امتحان، فضلًا عن تعقيم الفصول قبل وبعد أداء الامتحانات في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، "هندي للطلاب المساحيق الخاصة بالتطهير والتعقيم كمان"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "شوقي"، أن كافة اللجان ستكون مُعقمة من قبل أجهزة كبرى، وعدد هذه اللجان 5000 لجنة، سيتم تعقيمها يوميًا لمدة 40 يومًا، فضلًا عن كواشف الحرارية في كافة اللجان، فالطلاب سيقفون في طوابير طويلة بها تباعد بين الطلاب وسيتم إجراء لهم قياس درجات الحرارة من خلال الكواشف في هدوء شديد، وبعد ذلك يتم إعطائهم أدوات التعقيم الخاصة بهم، وهناك أشخاص سيقفون أمام اللجان للتأكد من ارتداء كل طالب الكمامة قبل الدخول إلى اللجنة، فضلًا عن تعقيم المراقبين والمعلمين والمصححين في الكنترول.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن عدد الموظفين في الوزارة الذين سيشاركون في إدارة منظومة امتحانات الثانوية العامة سيبلغ عددهم نصف مليون شخص، "كل هذه المنظومة الدولة وافقت على تمويلها ووافقت على جميع خطواتها، وطبعا عشان نلاقي هذه الأعداد من الكمامات ومن الكواشف الحرارية ومن أجهزة التقعيم لازم نكون محضرين من قبلها ومتفقين من قبلها، أنا عندي ولاد وحضرتك عندك ولاد وأكيد فاهمين كويس جدا قد إيه أي حد فينا خايف على ولادة وخايف على نفسه".

وتابع:" بنحاول نخلي هذا المكان اللي هو اللجنة أكثر أمانًا من أي مكان ثاني ابنك أو بنتك ممكن يروحوا في نفس اليوم، يعني لو ابنك أو بنتك راحوا السوبر ماركت أو راحوا عند واحد صاحبهم هيكون أقل أمانا مما سيجده في اللجنة وده اللي نقدر عليه".