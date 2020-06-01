أديب يناشد بتوفير معامل لإجراء مسحة كورونا للراغبين في السفر للخارج

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العالم يعيش أسوأ أيام البشرية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكن يجب التفكير من الآن عن كيفية الحياة والتعايش مع الفيروس خلال الفترة المقبلة، مناشدًا لجنة إدارة أزمة كورونا في مصر بإتاحة معامل كثيرة لإجراء المسحة للمواطنين الذين سيسافرون إلى الخارج عقب عودة حركة الطيران مرة أخرى لمواصلة أعمالهم في الخارج، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "أديب"، أن الخدمة الصحية في مصر كانت تحتاج إلى دفعة، ولكن "رب ضارة نافعة، التعليم والصحة جناحين أي دولة، ولو جناح منهم مكسور مش هتتقدم"، موضحًا أن شركة لوفتهانزا بدأت في تلقي حجوزات من السياح لزيارة المقاصد السياحية المصرية، كما أن الشركة ستقوم بتسيير 160 رحلة جوية بداية من اليوم إلى 106 وجهات داخلية وخارجية وستسير رحلات جوية إلى مصر منتصف الشهر الجاري.

وأكد الإعلامي، أن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء في مصر هي التي ستقرر موعد عودة الرحلات الجوية وهناك عددًا من الدول ستطلب تحليلًا لفيروس كورونا وهذه الآلية يجب توافرها في المصرية ولذلك يجب الاستعداد لذلك من الآن.