بالفيديو.. محافظ الدقهلية يستأنف مهام عمله بعد تعافيه من الكورونا

عاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى ممارسة مهام عمله اليوم بعد 14 يوم عزل منزلي، تعافى خلالها من فيروس كورنا المستجد، بعد أخذ ماسحتين متتاليتين أظهرت النتائج سلبيتهما.

ودخل "مختار" مكتبه اليوم، في الساعة السابعة والنصف صباحا، لينهي بعض الأعمال المتأخرة ثم توافد عدد من العاملين في الديوان العام لتهنئته بسلامته وشفائه.

وقال المحافظ، لـ"الوطن": "أتوجه بخالص الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ولايته ورعايته لي أثناء مرضي، وأخص بالشكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوبائية وكافة الوزراء والمحافظين والمسؤولين وأعضاء مجلس النواب وكافه أعضاء الجهات الشعبية والرقابية والأمنية للسؤال عنه خلال فترة مرضي".

وأضاف الدكتور أيمن مختار، أن مشاعر المحبة الصادقة والوفاء النادر التي غمره بها جميع المواطنين بالدقهلية تمثل وساما ساطعا على صدره وهذه المحبة وهذا الوفاء يضع في عنقه المزيد من المسؤوليات ويجعله تواقا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أماني وطموحات شعب الدقهلية العريق في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية .

وعبر المحافظ عن عميق امتنانه لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية دون استثناء وعلى رأسهم هيثم الشيخ نائب المحافظ، ومنال الغندور القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وكافه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة .

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره واعتزازه العميق بموقف شعب الدقهلية الأصيل والذي آزره بشدة خلال فترة الحجر الصحي لإصابته بفيروس كورونا من خلال دعوات الشفاء العاجل له على صفحات التواصل الاجتماعي أو على الصفحة الرسمية للمحافظة والمكالمات والاتصالات والرسائل التليفونية التي لم تتوقف للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مما كان لها عظيم الأثر النفسي حتى من الله عليه بالشفاء.