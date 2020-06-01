بعد تعافيه من كورونا.. ماذا حدث في الدقهلية خلال علاج المحافظ؟

في النصف الثاني من مايو الماضي، وتحديدا في اليوم التايع من الشهر، ظهرت نتيجة تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لمحافظ الدقهلية، عقب انتهاء اجتماعه مع وزير الري مباشرة، وأكد مصدر مسؤول أنّه جرى سحب عينة منه لتحليلها، وظهرت نتيجتها بعد 6 ساعات فقط، وجاءت إيجابية.

وبعد مرور أسبوعين، أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عودته لممارسة مهام عمله بديوان عام المحافظة، صباح اليوم الاثنين، بعد انقضاء فترة الحجر الصحي، وشفائه من فيروس كورونا المستجد.

في اليوم التالي لاكتشاف إصابته أصدر مختار قرارا بإلغاء ندب سكرتير عام المحافظة

خلال فترة علاج الدكتور أيمن مختار، شهدت المحافظة عدة فعاليات لحين عودته لمباشرة مهام عمله، كما تابع مختار مهام العمل بنفسه خلال فترة علاجه.

في اليوم التالي من اكتشاف إصابته، أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قرارا مفاجئا بإلغاء ندب سعد سعد الفرماوي، سكرتير عام المحافظة وعودته إلى جهة عمله الأصلية، وكلّف منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة بالقيام بأعمال السكرتير العام لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وبحسب بيان المحافظ، فالقرار رقم 297 لسنة 2020 جاء تلبية لاحتياجات المرحلة من العمل التنفيذي ولفتح الباب أمام دماء جديدة.

نائب المحافظ يقود حملات تطهير واسعة لمواجهة انتشار كورونا

وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم منعا لانتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين، قاد هيثم الشيخ نائب المحافظ حملة تطهير واسعة بديوان عام المحافظة في 19 مايو الماضي، برفقة سعد الفرماوى السكرتير العام، ومنال الغندور السكرتير العام المساعد، وأكد استمرار حملات التطهير والتعقيم للشوارع بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية بالمراكز والمدن والاحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ونفذ الدكتور عبدالمنعم المنجي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المحافظة في السابع والعشرين من مايو الماضي.

وحسب ما جاء على الموقع الرسمي للمحافظة، شملت أعمال التعقيم المكاتب الإدارية، والطرقات والسلالم المؤدية لأدوار المبنى ودورات المياه والمركز التكنولوجي للخدمات الجماهرية، والمداخل والمخارج والفناء المحيط بالمبنى، لتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين به، وحرصًا على المواطنين المترددين عليه لقضاء مصالحهم ومطالبهم بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

الشيخ استقبل 2 من أبطال كمين البرث بعد عرض الاختيار

في 28 مايو الماضي، استقبل هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اثنين من أبطال كمين "البرث" بشمال سيناء، الذين نجوا من الهجوم الإرهابي على الكمين عام 2017، لتوفير طلباتهم بتوجيه من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد أن أبرز مسلسل الاختيار دور كل ضابط وجندي بالكمين في منع الإرهابيين من رفع رايتهم عليه.

واستقبل الشيخ البطل خالد محمد مستجير محرز، سائق الشهيد أحمد المنسي، وأحد الناجين من كمين البرث في عام 2017، وهو أحد أبطال الكتيبة 103، والذي يقيم في مدينة المنزلة، ويعاني إعاقة في العين اليمنى، وتركيب شرائح ومسامير في الذراع الأيسر والأيمن، وقدمه اليسرى، كما استقبل الجندي خالد محمد مصطفى، أحد جنود المعركة، وابن قرية "صدقا" التابعة لمركز تمى الأمديد، والذي أصيب خلال معركة البرث بشظابا في القدم، وإعاقة في الأذن اليسرى.

مكي يعلن تفعيل إيصال الأدوية اللازمة لعلاج كورونا في حالات العزل المنزلي

الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن في الـ29 من مايو، عبر صفحة مديرية الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ مديرية الصحة بالدقهلية شرعت في تفعيل تطبيق "صحة مصر" وإيصال الأدوية اللازمة لعلاج حالات العزل المنزلي والتي جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم استقرارا ملحوظا حتى يتسنى ترك أماكن شاغرة بالمستشفيات للحالات الأشد خطورة، والتي بحاجة إلى أجهزة وعناية خاصة.

وأكد مكي، أنّ الطب الوقائي يتولى إيصال حقيبة الأدوية اللازمة للمرضى ومرافقيهم مع اتخاذ التدابير الاحترازية، حفاظا على سلامة المواطنين والفريق الطبي.

وكان الدكتور أيمن مختار، في آخر تصريح إعلامي له، يوم اكتشاف إصابته، قال إنّه في حالة جيدة وسيتبع البروتوكول العلاجي المقرر من وزارة الصحة.