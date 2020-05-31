وكيل البرلمان يكشف تطورات الحالة الصحية للنواب المصابين بكورونا

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنّ حالة النائبين نشوى الديب وعمرو طني مستقرة، وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، كما أنّ النائبة شيرين فراج خرجت من العزل قبل العيد، لافتا إلى أنّ ما حدث رسالة قوية للمواطنين بأنّ الفيروس لا يميز أحدا، ومنتشر، وحاليا في الذروة، بعد أن تخطت الأعداد 1000 إصابة في اليوم، مطالبا المواطنين بأن يكون لديهم وعي بما يحدث.

وأضاف وهدان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة ten، أنّه إذا ارتدى الجميع الكمامة ستنخفض الإصابات بنسبة 90%، لافتا إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي خصصت بوابات للتعقيم لمجلس النواب، وجار قياس درجات الحرارة للنواب ومرافقيهم والزوار والموظفين، ويتم توزيع زجاجة كحول لكل نائب.

وأشار إلى أنّ مجلس النواب سيواصل عقد جلساته والحياة تستمر، وهناك استراتيجية يتبعها العالم وهي التعايش مع الفيروس، وهي معادلة صعبة للغاية: "فيه وباء موجود وفيه تحدي كبير جدا للبشرية مع الفيروس ولازم الناس يكون عندها قدرة على النظرة للمستقبل والتحديات اللي موجودة وتغير عادات كتيرة جدا".