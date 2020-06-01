للمرة الأولى من 9 أسابيع.. موسكو تسمح للمواطنين بالتنزه بنظام التناوب

سمحت سلطات العاصمة الروسية موسكو لسكان المدينة بالخروج للتنزه للمرة الأولى منذ تسعة أسابيع، اليوم، وذلك في تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام المشددة بعد تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وسمحت سلطات العاصمة الروسية لسكان المدينة بالخروج، لكن بنظام "تناوب" فريد وغير مسبوق يحافظ على عدم اكتظاظ الشوارع والحدائق، ويتيح التنزه للجميع في الوقت ذاته.

ويقول مسؤولون إن السلطات ستسمح للسكان بالخروج ثلاث مرات أسبوعيا في أيام يجري تحديدها بناء على عناوين المنازل، وستسمح السلطات أيضا بإعادة فتح مراكز التسوق ومعظم المتنزهات، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتسجل روسيا آلاف الإصابات يوميا وتحتل موسكو قائمة المناطق الأشد تضررا بالوباء، لكن معدل العدوى تراجع بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت موسكو يوم الأحد تسجيل 2595 إصابة جديدة انخفاضا من نحو ستة آلاف إصابة في ذروة التفشي.

وتجاوز مجمل الإصابات بالفيروس في روسيا 400 ألف حالة وهي ثالث أكبر حصيلة بالعالم.