نائب: المحميات الطبيعية قلاع لمشاريع استثمارية ضخمة

قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ المحميات الطبيعية كنز قد يُدر على مصر منافع مهمة، حيث تعتبر مزارات بنقاء مناخها وبثرواتها المهمة والتي لا تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وأضاف أنّ هذه الأماكن قد تكون قلاعا لمشاريع استثمارية ضخمة على المستوى العالمي، وقد تكون نقطة انطلاق لزيادة جذب السائحين من الخارج، تساهم وتزيد الدخل القومي، وتوفر فرص العمل لشبابنا وفرصا لأصحاب المال والأعمال للاستفادة منها.

وأوضح أنّ الإهمال الذي عانت منه المحميات طوال السنوات الماضية لم يقتصر على التعديات والسرقات والبيع داخل مصر، بل وصل إلى حد بيعها في الخارج بشكل علني، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره، يبلغ إجمالي عدد المحميات الطبيعية في مصر نحو 31 محمية، 13 هي الأكثر شهرة واستقبالًا للزوار، يتوزعون بين 8 محافظات.

وأشاد متولي بحرص وزارة البيئة على وضع خطة مشروعات تهدف إلى حماية وتطوير المحميات الطبيعية، مؤكدا أنّه يجب وضع خطط لتنشيط سياحة المحميات الطبيعية وزيارتها، من خلال الترويج لها بطرق وسبل مختلفة تتماشي مع العصر، إذ إنّ مصر تزخر بعدد من المعالم الطبيعية نادرة الوجود، لكنها تفتقد إلى الاستغلال الاقتصادي الأمثل.