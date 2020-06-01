حملات لرفع الإشغالات والحد من انتشار الباعة الجائلين بالغربية

أعلن ديوان محافظة الغربية، اليوم، عن تدشين سلسلة من الحملات لرفع كافة الإشغالات والمرافق، والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة الأسواق العشوائية في قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون وقطور، وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا.

أسفرت حملة عن مصادرة 4 كراسي، وتنده، ومنضدتين، وأنبوبة غاز بنطاق حي أول المحلة، فيما صودرت "مرجيحتين"، و5 كراسي، ولوحتي إعلانات، ومنضدة بنطاق حي ثان المحلة الكبرى.

وأكد اللواء حاتم زين العابدين ، رئيس مركز ومدينة المحلة أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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