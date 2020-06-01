بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقى اللواء محمد خريصه، مدير أمن جنوب سيناء إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على بعد 4 كيلو من أبوزنيمة اتجاه مدينة شرم الشيخ، على الطريق الدولي الجديد، وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالحي حسام الدين كمال 24 سنة، عبدالله محمد أحمد 23 سنة، نرمين هشام سيد 37 سنة، أحمد مصطفى جوده 27 سنة، وجميعهم من محافظة القاهرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى أبورديس المركزي، وحرر محضرًا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.