1.3 مليار جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة بسوهاج

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح قطاع سوهاج إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ويبلغ عدد المشتركين به 1.5 مليون مشترك في تحقيق عدد من الإنجازات حتى أبريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنّ ما جرى تنفيذة بالخطة الطموحة بقطاع سوهاج حتى نهاية أبريل الماضي بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، إضافة لاستبدال خطوط جهد متوسط هوائية والتي تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي 91 عملية بأطوال كابلات 30,3 كم بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنّه جرى تأهيل مراكز خدمة العملاء مع الإسراع في الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وأثمرت هذه الجهود في تقليل قوائم الانتظار، إذ لا يتعدى التركيب أسبوعا من سداد القيمة، وجرى الانتهاء من الأعمال المدنية لـ13 مركز خدمة عملاء، وتركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لـ2، وجار تركيب مركزين خدمة عملاء، ما أدى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وأكدت أنّ عمليات السداد الإلكتروني للعدادات مسبقة الدفع خلال مارس وأبريل بلغت 317 ألف عملية سداد، بإجمالي 28 مليون جنيه، وبلغت عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية، 475 عملية سداد بإجمالي 55 مليون جنيه.

ولفت إلى بدء العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من فبراير، بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به من خلال هذا البرنامج الموحد، والذي يقضي على أي تدخل بشري في إصدار الفاتورة، ويجري قراءة العدادات إليه عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك إلكترونيا.

وأوضحت أنّ القطاع حرر 11152 محضر سرقات التيار بالضبطية القضائية، بقيمة 14.7 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو من العام الماضي حتى نهاية أبريل الماضي.