زحام أمام مقر شركة كهرباء مغاغة بالمنيا

شهد مقر هندسة كهرباء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، زحامًا وتكدسًا من المواطنين، دون الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الأهالي، إن السبب في تكدس المواطنين أمام باب مقر الشركة، هو عدم اتخاذ إجراءات للتسهيل، ومنها توزيع أرقام على المترددين لتفادي عملية الزحام.

كما شهد مقر فرع البنك الأهلي في مركز مغاغة، زحامًا من المواطنين؛ ما دعا البعض إلى الجلوس بالطريق انتظارا للدخول.

وكانت مدينة أبوقرقاص شهدت اليوم زحاما وتكدسا من المواطنين أمام مكتب السجل المدني، لاستخراج الأوراق الثبوتية، وذلك بعد عودة العمل بالسجل بعد توقف دام فترة طويلة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع رئيس المركز تنظيم المواطنين، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، ولمواجهة أي تزاحم أو تكدس وإزالة أسباب الشكوى مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.