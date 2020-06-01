بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة "تومناية" بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، بدائرة مركز النوبارية، جرى نقلهم لمستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان المستشفى المركزي استقبل كل من: "محمود يوسف محمود 16 سنة، أحمد عبدالحميد عبدالنبي 18 سنة، رزق السيد الشحات 17 سنة، محمد إبراهيم عبدالنبي 20 سنة، فارس محمود عبدالله 17 سنة، مصابين بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتم إبلاغ الجهات الأمنية.

بالتحري تبين إصابتهم أثناء استقلالهم سيارة "تومناية" وانقلابها بالطريق المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.