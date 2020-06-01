مصدر بالصحة: نتسلم ريمدسفير خلال أسبوع لاستخدامه في التجارب السريرية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، عن استلام مصر الحصة الأولى من عقار الريمدسفير الأسبوع المقبل، للاستخدام في التجارب السريرية على مجموعة من المرضى، ضمن تجربة دولية تشرف عليها الأمم المتحدة في عدة دول وبينها مصر.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ حالات الإصابات بفيروس كورونا الشديدة هي التي ستسفيد من العقار، لافتا إلى أنّ حالات الإصابة بالفيروس تنقسم إلى 4 مراحل، تتمثل في الحالات البسيطة التي تحصل على العلاج المنزلي من خلال شنطة المستلزمات والأدوية التي توزعها الوزارة، والمتوسطة المصابة بالتهاب رئوي لكنها مستقرة، وثالثا الحالة الشديدة التي تصاب بنهجان وضيق في التنفس، ورابعا الحالة الحرجة التي توجد في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعي.

وتابع المصدر، أنّ العقار من المقرر له أن يقلل من فترة وجود المريض في المستشفى إلى 11 يوما بدلا من 14 يوما، يساعد في تحول نتيجة تحليل pcr من إيجابية إلى سلبية أسرع، ويقلل تكاثر الفيروس، إلا أنّها لا تحقق شفاء كاملا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تجاوز عدد مستخدمي تطبيق "صحة مصر" الخاص بمعلومات وبيانات عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أكثر من مليون مستخدم منذ إطلاقه في أبريل الماضي وحتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّه يتم إضافة تحديثات ومميزات لتطبيق "صحة مصر"، بشكل مستمر، للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية، حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وتوعيتهم بإرشادات الوقاية من الفيروس.