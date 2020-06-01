يخص الأطباء.. أول قرار لمحافظ الدقهلية بعد تعافيه من كورونا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن فيروس كورونا من الممكن أن يصيب أي شخص، مشيرًا إلى أنه شعر ببركان من الحب من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي والإعلامية رضوى حسن مقدمتي برنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "DMC"، أنه التزم ببروتوكول علاج وزارة الصحة منذ اليوم الأول لإصابته بالفيروس، مشيرًا إلى أنه أجرى مسحتين وكانت النتيجة أنه شفي، كما أن زوجته شُفيت أيضًا.

وتابع: "هي خفت بعدي بيومين وبعدها كملنا 14 يوم عزل والنهاردة كان أول يوم عمل ليا".

وأشار إلى أنه قرر تعليق إجازة الأطباء لمدة شهرين استجابة لقرار رئيس مجلس الوزراء كأول قرار له بعد استئناف عمله، لافتًا إلى أنه شارك في حملة مكبرة على مستوى المحافظة للحفاظ على رونقها، كما تابع المشروعات الاستثمارية والخدمات المقدمة للمواطنين.