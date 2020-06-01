شباب العمال: نأمل أن يحل قانون العمل الجديد مشكلات "غير المنتظمة"

قال عبد العزيز سمير، نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر، إن إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته للحكومة بضرورة الانتهاء من كافة إجراءات المنحة المقررة بالعمالة غير المنتظمة "المؤقتة والموسمية"؛ يؤكد مدى حرصه على إنهاء مشاكل العمالة المؤقتة المزمنة في الفترة المقبلة وبعد انتهاء أزمة فيرس كورونا المستجد.

وأضاف "عبد العزيز" في بيان له اليوم، أن إصرار الرئيس السيسي، على البدء في معالجة مشاكل تلك الفئة التي تبلغ حوالي 15 مليون عامل في مختلف القطاعات غير مؤمن لهم أي مستقبل، حيث إن عدد المؤمن عليهم لا يتجاوز مليون وربع عامل على أقصى تقدير، سيتيح لهؤلاء العمال وأسرهم حالة من الاستقرار والاطمئنان على مستقبل أولادهم.

وتابع: "نأمل أن يقضي قانون العمل الجديد على كافة مشاكل العمالة غير المنتظمة ويشجع الشباب غير القادرين على العمل إلى الانخراط في القطاع الخاص، للدفع بعملية الإنتاجية والعمل على النهوض بالاقتصاد المصري.