مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 8 رحلات خلال 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار الـ24 ساعة الماضية، 5 رحلات لإعادة المصريين بالخارج، كما ودع 3 رحلات استثنائية، إلى كل من: "البحرين، قبرص، وألمانيا"، لإعادة عدد من الجاليات غير المصرية لبلادهم، وذلك عبر شركات القبرصية والبحرينية، ولوفتهانزا.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن جميع الرحلات القادمة من الخارج، تم حجزها بالحجر، فيما تم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع العائدين والمسافرين، للاطمئنان عليهم.

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت مد جسرها الجوي، خلال الأسبوعين القادمين، لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت الوزارة خلال بيان لها، أنه سيتم تسيير بعض الرحلات الاستثنائيه إلى كل من "بيروت، عمان، مسقط، دبي، جده، الرياض، بغداد، سيدني".

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.