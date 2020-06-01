محافظ بني سويف يشكل لجنة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات

أصدر الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية: السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة، ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، ومدير عام التفتيش المالى والإداراي وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها.

وتضمن القرار، اختصاص اللجنة بالمرور اليومي على جميع مستشفيات تشخيص الحالات الخاصة بفيروس كورونا، لمتابعة وضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات، يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين"على الأقل"، وأن إجراءات استقبال الحالات تتم وفقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة.

كما تضمن القرار اختصاص اللجنة أيضا، بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية الكافية، لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، وتحديد نسبة الإشغال بهذه المستشفيات، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات وزيرة الصحة، بشأن تعطيل الأجازات للأطقم الطبية، ومتابعة تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الــ24 ساعة، لمتابعة قيام المختصين بالرد على استفسارات المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة الشكاوى التي ترد عبر هذا الخط "وبالأخص" حال رفض أي مستشفى تابع للمحافظة، دخول حالات مصابة إليها، فضلاً عن إعداد تقرير بنتيجة المرور اليومي يُعرض على المحافظ، متضمنا ملاحظات اللجنة في هذا الشأن والسلبيات التي تبينت للجنة إن وُجدت، واقتراح الحلول المناسبة لها.