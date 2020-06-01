زراعة المنوفية تطرح منتجات عالية الجودة للعاملين والمواطنين

دشنت كلية الزراعة جامعة المنوفية، مبادرة خدمية للمواطنين، بطرح عدد كبير من محصول البطاطس بجودة عالية، وأكثر صحة للعاملين والمواطنين، وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية بكلية الزراعة وخدمة المجتمع المحيط، عبر منافذ بيع تمنع الاختلاط بين المواطنين، منعا لاحتمالية العدوى بفيروس كورونا، وستستقبل مزرعة الخضر بالكلية، المواطنين اعتبارا من صباح الغد.

وتشرح الكلية للمواطنين، كيفية تنظيف الخضر والتمييز بين أنواعها، وحثهم على تناول الخضر والفاكهة المقوية للمناعة في الفترة الراهنة، وكيفية التخزين السليم، وذلك بهدف تقليل الاختلاط اليومي، في شراء الخضر بالأسواق.

تقام المبادرة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية، والدكتورة درية محمد خيري وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.