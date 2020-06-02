 محافظ الإسماعيلية يتفقد تجهيزات مستشفى الصدر بعد تخصيصها لمصابي كورونا

تفقد اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم، مستشفى الصدر للاطمئنان على جاهزية المستشفى لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تخصيصها لعزل المرضى إضافة إلى مستشفى أبوخليفة بجانب بيت الشباب الدولى على بحيرة التمساح والتى تم تخصيصها بطاقة 55 سرير.

جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف وتفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وحماية للمواطنين من انتشار المرض.

ورافق المحافظ خلال الجولة: كل من المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة وعدد من الأطباء والمتخصصين ومجموعة من شباب الهلال الأحمر المتطوعين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المستشفى بالكامل بطاقة 60 سريرا تم تخصيصها للعزل الطبى للمرضى منها 12 سريرا للعناية المركزة وذلك فضلا عن مستشفى أبوخليفة السابق تخصيصها لمرضى الكورونا بطاقة 127 سريرا.

وخلال الزيارة تفقد المحافظ ومرافقوه من القيادات أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف العزل الداخلي للاطمئنان على تمام جاهزيتها لاستقبال الحالات.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بجهود جميع الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والإداريين وأمر بصرف مكافأة مالية بواقع راتب شهر لجميع العاملين بمستشفى الصدر ومستشفى أبوخليفة تقديرا لمجهوداتهم.