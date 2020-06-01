تخصيص رقم واتس آب لتلقي شكاوى كورونا بالشرقية 

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تخصيص رقم واتس آب (٠١٥٥٠٠١٠٠٧٠) يعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي شكاوى واستغاثات المواطنين في حال عدم استقبال مستشفيات العزل الصحي لهم لتلقي العلاج اللازم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد.

أكد محافظ الشرقية، مروره المستمر على مستشفيات العزل بنطاق المحافظة، وكلف وكيل وزارة الصحة بالمرور الدوري أيضا على تلك المستشفيات ورفع تقرير يومي موضح به السعة الاستيعابية والأماكن الشاغرة والمشغولة بالمستشفيات وموقف المستلزمات الطبية والإبلاغ فورا في حالة أي نقص فيها، وكذلك التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية والتعامل فورا مع حالات التقاعس أوالتخاذل في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للحفاظ على صحه وسلامه الجميع.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع وكيل وزارة الصحه وتشديد الرقابة على بوابات المستشفيات بنطاق كل مركز ومدينة مع تكثيف حملات النظافه والتطهير والتعقيم المستمره على مدار اليوم.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أعلن محافظ الشرقية عن تشكيل لجنه متابعة يوميه للمستشفيات مشكله من كافه الجهات المعنية والمنوطه بالتفتيش اليومي وبمشاركة الأجهزة الأمنية والرقابية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر أرصدة المستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبيه وتقديم كافه الخدمات الصحيه والعلاجيه للمصابين والتحقق من الشكاوى الوارده من المواطنين أو الأطباء وحلها فورا.

و طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد تقرر منع الإجازات الوجوبيه وغير الوجوبيه للأطقم الطبيه نظرا لدورهم الهام والحيوي في ظل ما تواجهه البلاد من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.