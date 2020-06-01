الشرقية تواجه كورونا بـ489 حملة تعقيم

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت خلال اليومين الماضيين بتنفيذ 489 حملة تطهير وتعقيم موسعة لمديريات الخدمات، ومجمع النيابات الإدارية، وإدارة مرور الشرقية، ووحدة مرور المدينة، وشركة الكهرباء، وكذلك ماكينات الصرف الآلي.

وأشار "بركات" إلى تنفيذ 35 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة، و 16 للأسواق والسويقات، و56 للشوارع، وحملتين لمواقف المواصلات العامة، و7 حملات للقرى والعزب والكفور، و38 للمجازر، و335 لديوان عام المديرية ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بها، لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.