محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء 3 مستشفيات بتكلفه 306 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أعمال إنشاء مستشفى كبد ههيا ومستشفيي حميات فاقوس وأبو حماد للاطمئنان على انتظام الأعمال الجارية بهم، مؤكدا على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال لدخولهم الخدمة في أسرع وقت مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المشروعات تساهم في النهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بجانب توقيع الكشف الحراري عليهم بمواقع عملهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري إنشاء مستشفى كبد ههيا بتكلفه مالية 130 مليون جنيه حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال بها إلى 96% ومستشفى حميات فاقوس بتكلفة ماليه 70 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وصلت إلى 60% ومستشفى حميات أبو حماد بتكلفة مالية 106 مليون جنيه بنسبه تنفيذ وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أن إنشاء تلك المشروعات يهدف لتطوير قطاع الصحة بنطاق المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه جاري إنشاء 10 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة مالية بلغت 4 مليار جنيه شملت إنشاء 7 مستشفيات ووحده طب أسرة ومجمع تأمين صحي ومعهداً للأورام ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء 10 مشروعات بتكلفة 60 مليون و870 ألف جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 ودخولها الخدمة.

موضحا أنها شملت إنشاء وحدة طب أسرة الحي الخامس عشر بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه ومركز تدريب الأسنان بالحي 29 بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة 10 مليون جنيه واستكمال مستشفى طوارئ فاقوس بتكلفة 20 مليون جنيه ومركز طب أسرة العزيزية بمركز منيا القمح بتكلفة 6.8 مليون جنيه وتطوير وحدة طب أسرة سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بتكلفة 491 ألف جنيه والوحدة الصحية بالسعدية مركز بلبيس بتكلفة 1.4 مليون جنيه والوحدة الصحية ببني منصور مركز أولاد صقر بتكلفة 1.4 مليون جنيه .

بالإضافة لإحلال وتجديد الوحدة الصحية بميت بشار مركز منيا القمح بتكلفة 4.2 مليون جنيه والوحدة الصحية بتل مفتاح مركز أبو حماد بتكلفة 6 مليون جنيه والوحدة الصحية بالمناجاه الصغرى بمركز الحسينية بتكلفة 579 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وإيمانا بحقهم في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة.