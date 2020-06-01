محافظ دمياط: سحب رخص 62 سيارة لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلزام سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى بارتداء الكمامة الواقية وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19".

وقامت إدارة المرور بدمياط بقيادة العقيد حازم راتب بتكثيف دورياتها من خلال نشر عدد من الكمائن المرورية بمناطق عدة وذلك لمتابعة إلتزام سائقى سيارات الأجرة والتاكسى والركاب بتنفيذ ذلك القرار.

وأضافت أنه وخلال تلك الحملات المُنفذة على مدار اليوم الإثنين وأمس الأحد تم سحب رخص عدد ٦٢ سيارة أجرة لمخالفتهم هذا القرار، مؤكدة على إدارة المرور بتكثيف الجهود بكافة المناطق بكافة المراكز والمدن و مصادرة اية مركبة توكتوك يخالف قائدها تلك التعليمات.