شوقي: إجراء امتحانات الثانوية قرار سيادي.. وكلنا بننزل نخاطر بنفسنا

أكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يقدر قلق الأهالي، بخصوص خوض امتحانات الثانوية العامة، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج كل يوم، عبر شاشة "ON": "كلنا عندنا أولاد، وكلنا بننزل نخاطر بنفسنا، وبنتي قلقانة، وعاوزة تعمل اختبار، وحريصون على توفير أقصى قدر ممكن من التأمين والتعقيم للأبناء الراغبين في أداء الامتحان".

وتابع: "درسنا بدائل كثيرة جدا، والثانوية العامة لها طابع خاص بسبب القانون، وإيجاد بدائل للاختبارات شديدة الصعوبة، بسبب تكافؤ الفرص في دخول الجامعات، والقرار في الظروف دي قرار دولة وهو قرار سيادي، وكلنا في حالة رعب، وبقيس درجة حرارتي كل 5 دقايق".