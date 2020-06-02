عاجل.. انتشار قوات الحرس الوطني الأمريكي في محيط البيت الأبيض

انتشرت قوات الحرس الوطني في محيط البيت الأبيض، بعد الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الأخيرة، اعتراضا على مقتل جورج فلويد، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ظهر في الساعات الأخيرة خارج أسوار البيت الأبيض سيرًا على الأقدام، رغم الاحتجاجات الواسعة، حيث ظهرت عبارات احتاجية على الجدران أثناء سير ترامب، وبعض أثار الاحتجاجات وسط حراسة أمنية.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمته للشعب الأمريكي أمس الاثنين، أن هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية قائلا "العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص"، فالتظاهرات غير السلمية يقودها إرهابيون محليون، معتبرًا واقعة قتل الشاب الأسود، أنها جريمة ضد الإنسانية، كما أنه طلب من حكام الولايات، نشر الحرس الوطني بالأعداد الكافية لحماية المواطنين.

وكان مواطن أمريكي، من أصول أفريقية، اسمه جورج فلويد، لقى مصرعه أثناء إلقاء القبض عليه بواسطة شرطة مدينة مينيابوليس، إذ ارتكزشرطي بركبيته على رقبة فلويد على الأرض، بينما كان الأخير يستنجد قائلًا: "لا أستطيع التنفس" مرارًا وتكرارًا، وسط تجاهل من الشرطي، قبل أن يفقد وعيه ويموت، ما أشعل موجة الاحتجاجات.