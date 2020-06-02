مبادرة لتوزيع مواد غذائية على أسر العزل المنزلي بقرى بركة السبع

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مبادرة لتوزيع وجبات وخضروات وفواكهه طازجة ومواد غذائية على أسر العزل المنزلي، وذلك بالتعاون مع تجار الجملة وعدد من المطاعم والمخابز، وبالتنسيق مع مديريتي التموين والصحة.

وذكر محمد هنداوي رئيس مركز ومدينة بركة السبع، أنه تم التوزيع بالأمس على قرى "شنتنا الحجر"، و"أم صالح"، و"طنبشا"، و"الدبايبة"، وعزبة "راتب"، مشيرًا إلى استمرار المبادرة لدعم تلك الأسر.

وأوضح أنه تم التنسيق على الاستمرار في التوزيع أسبوعيًا، لتغطية أكبر عدد من الأسر المتضررة بنطاق المركز والمدينة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية أن المبادرة تأتي لمساندة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.