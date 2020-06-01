8 % نسبة الإشغال السياحي بفنادق جنوب سيناء المعتمدة خلال عيد الفطر

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن نسبة الإشغال السياحي بالفنادق المعتمدة خلال إجازة عيد الفطر المبارك بلغت 8%، مع تطبيق النسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، وهي 25% من نسبة الإشغال بكل فندق.

وأكد المحافظ أنه بداية من اليوم الاثنين، سيجرى السماح للفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وفقًا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها، بدلًا من 25%.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن لجان الفحص والمتابعة التابعة لوزارة السياحة والآثار، مستمرة في المرور على الفنادق للتفتيش عليها، والتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات.