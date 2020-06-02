في 3 أيام.. سحب 330 رخصة قيادة لعدم ارتداء السائقين الكمامة بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه تم سحب 330 رخصة قيادة لسائقي السيارات علي مدار 3 أيام بجميع الطرق بنطاق المحافظة لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأكد أهمية تكثيف الحملات اليومية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

بدوره، أوضح العميد مصطفى ابراهيم مدير إدارة مرور المنوفية، أنه تم سحب 86 رخصة قيادة خلال اليوم الأول، و143 رخصة خلال اليوم الثاني، و101 رخصة خلال اليوم الثالث بإجمالي 330 رخصة قيادة.

ووجه محافظ المنوفية، مدير إدارة مرور المنوفية بتكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق بمراكز ومدن وقرى المحافظة للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار الفيروس، مؤكداً مرور لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.