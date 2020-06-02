ضبط 55 طن سلع غذائية و1800 لتر مواد بترولية بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية أن الإدارات التموينية المختلفة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية شنت حملات تفتيشية على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة.

وتابعت أسفرت تلك الحملات عن تحرير (٣٧٤٧) محضراً متنوعاً منها تحرير (٢٧٣٣) محضراً للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، كما تم تحرير (١٠١٤) محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للأستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص وذلك خلال شهر مايو الماضى.

وأردفت أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مطابقه للإشتراطات التموينية والصحية ، فتم ضبط ٥٥ طن سلع غذائية قبل بيعها فى الأسواق، منها ٥ طن دقيق و٤٧ قمح مخلوط و٨٣ شيكارة ملح و ٣ طن و٧٣٠ كيلو لحوم ودواجن مفرومة و١٠٠ كيلو تمر و٤٠ كيلو جبنه و٤٣ كيلو اسماك بورى و٣٠ كرتونة شيكولاته و ٣٥كرتونة خل.

وأضافت كما تم ضبط سلع غير غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل طرحها فى الأسواق، منها ١٨٠٠ لتر مواد بترولية و٣٠ شيكارة علف و١٨١ عبوة ادوية و٣٠ جركن مبيدات و٣٠ جركن منظفات و٣٠ كيلو صابون و٣ قطعة ملابس.