رام الله: مؤسسات الاحتلال تهدف لتشويه الموقف الرسمي أمام الرأي العام

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن هناك هجوما ممنهجا من مؤسسات دولة الاحتلال بهدف تشويه الموقف الفلسطيني الرسمي أمام الرأي العام الفلسطيني والعربي، بعد أن تأكد لها صلابة وصدقية هذا الموقف الذي يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة قرار الضم، وما لحقه من اجراءات استعمارية على الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأدانت الخارجية في بيان، اليوم، ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، وموقع "القناة السابعة" الاستيطانية من تصريحات ملفقة ومختلقة على لسان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في تحريف متعمد لما جاء في مقابلته مع صوت فلسطين، صباح أمس الاثنين.

وأدانت الوزارة الفلسطينية، الصحافة الصفراء التي تبث السموم والكذب في هذه المرحلة بالذات لتشويه الموقف الفلسطيني الرسمي من موضوع الضم، مؤكدة أن ما تم نشره يختلف تماماً ويتناقض جملةً وتفصيلاً مع ما جاء في مقابلة المالكي بشأن الموقف العربي من عملية الضم، وأن المقابلة متوفرة بالكامل على صفحة الوزارة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن الوزارة تدرس مقاضاة صحيفة "إسرائيل اليوم" لنشرها الأكاذيب على لسان الوزير رياض المالكي.