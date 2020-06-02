رئيس باطنة عين شمس: مصر على الخط الصاعد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن العرض الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استُخدم فيه تكنولوجيا متقدمه تدعى "المعلومات الضخمة" بخلاف استخدام للذكاء الاصطناعي، وأظهر العرض الوضع الفعلي لفيروس كورونا في مصر خلال الوقت الراهن.

وأضاف "عقبة" خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "TEN"، أن معدلات النمو في حالات مصابي فيروس كورونا قد وصل في بداية ظهور الجائحة لـ3.9%، وفي العرض قبل الأخير لوزير التعليم العالي قد أوضح ارتفاع عدد النمو لـ5.5% من نسبة نمو أعداد الإصابات، وزاد بالأمس لـ6.2%: "ده معناه أننا على الخط الصاعد لتسجيل الحالات"، موضحا أنه ومن المتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الـ10 أيام المقبلة، ووصلها إلى 30 ألف إصابة يوم 4 من الشهر الجاري.

وأكد على أن الكمامة الطبية تمنح مرتديها أمانا بنسبة 100% من إصابة فيروس كورونا، وهي العادة التي اتخذها الشعب الصيني ثقافة جديدة له حتى انحسر الوباء بشكل ملحوظ أكبر من الدول الأوروبية.