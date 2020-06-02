توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. حرارة وشبورة ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاث المقبلة في الفترة من 3 حتى 5 يونيو الحالي.

ويتوقع الخبراء انخفاض الحرارة بشكل طفيف غدًا، ليسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على معظم المناطق مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

وترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، يوم الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وتنخفض درجات الحرارة مرة أخرى يوم الجمعة؛ ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأربعاء 3 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الخميس 4 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس الجمعة 5 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.