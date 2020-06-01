المسماري يعلن انسحاب الميليشيات من غريان بعد هزيمتها بالأصابعة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، إن الميليشيات بدأت الانسحاب من غريان بعد هزيمتها بالأصابعة، متابعا: "هدفنا القضاء على الميليشيات الإرهابية وإنهاء التدخل التركي في ليبيا"، وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأضاف المسماري، أن كل محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل.

أعلنت مصادر ليبية، اليوم، أن قوات المشير خليفة حفتر استعادت السيطرة على مدينة الأصابعة بعد معارك مع ميليشيات حكومة الوفاق.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دخول قوات المشير خليفة حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبي، إلى مدينة الأصابعة واحتفالها باستعادة السيطرة عليها.