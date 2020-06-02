طقس الغد معتدل نهارا.. وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية يكون لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على الشمال، شديد الحرارة نهارًا على الجنوب، والرياح معتدلة على كليهما نهارًا، ويكون مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف ليلًا على الجنوب، ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع توقعات بتساقط أمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 20

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 29 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 27 18

بلطيم 26 19

مطروح 25 18

السلوم 26 19

سيوة 31 17

بورسعيد 26 20

دمياط 26 19

الزقازيق 30 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 32 19

السويس 31 20

العريش 28 18

رفح 27 19

رأس سدر 31 18

نخل 33 15

نويبع 32 24

طابا 30 21

كاترين 27 13

الطور 30 22

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 19

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 37 22

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

إدفو 39 24

أبو سمبل 40 23

الوادي الجديد 40 25

شلاتين 36 25

أبو رماد 36 26

حلايب 31 26

رأس حدربة 31 26