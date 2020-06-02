سيمبسون ونوسترداموس وعرافة.. نبؤات سقوط أمريكا في 2020

ترجح المؤشرات حتى الآن فرضية تحقق النبؤات التي توقعت سقوط الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل ما تشهده أمريكا هذه الأيام من اشتعال الحرائق وأعمال الشغب في الأرجاء والاحتجاجات العنيفة للمواطنين من ذوي البشرة السمراء في أمريكا على مقتل مواطن منهم على يد الشرطة الأمريكية، فضلًا عن جائحة كورونا التي لم تترك حيا من أحياء أمريكا إلا وطالته يد الفيروس، الأمر الذي أعاد الأذهان إلى النبؤات التي كانت بمثابة نذير شؤم بهلاكها.

اشتعلت شرارة الفوضى في الولايات المتحدة الأمريكية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وحصد مئات الآلاف من الأرواح، فضلًا عن انهيار الاقتصاد الأمريكي وحدوث تراجع تاريخي في أسعار النفط لأول مرة منذ عقدين من الزمن، الأمر الذي زاد من حدة الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ليتحول من مجرد حرب اقتصادية وتجارية إلى حرب باردة تتصاعد وتيرتها يومًا بعد آخر، إذ ترى أمريكا أن الصين تعمدت إطلاق كورونا لتدميرها، وعلى النقيض، تزعم الأخرى أن الإدارة الأمريكية تتآمر عليها للإضرار بها وتتهمها بالوقوف وراء خلق الفيروس في مدينة ووهان الصينية التي خرج منها الوباء للعالم.

ويُذكر أن عالم الاجتماع النرويجى يوهان جالتونج، المختص بعلوم السلام والمعروف بتوقع الأحداث السياسية الكبرى وأبرزها انهيار الاتحاد السوفيتي، تنبأ بانحسار دور الولايات المتحدة كقوة عالمية خلال فترة تولى دونالد ترامب الرئاسة، وأكد أن توليه للرئاسة سيسرع من عملية "الانهيار الأمريكي"، وخرجت توقعات يوهان إلى النور عقب تصريحات ترامب التي أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة قد لا تهب إلى نجدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي إن أخفقت تلك الدول وقصّرت في أداء ما عليها من مبالغ مترتبة لصالح الإنفاق العسكري الدفاعي.

في ضوء ذلك، قال يوهان "إن للانهيار الوشيك وجهان: أن ترفض الدول الأخرى أداء واجبها فى الحلف، عندها تضطر الولايات المتحدة إلى القيام بمهام القتل والقتال وحدها عبر القصف من ارتفاعات جوية وعبر طائرات دون طيار تتحكم بها أجهزة حواسب آلية من مكتب ما، فيما تنتشر قوات قتالية خاصة فى كل مكان. كلا الأمرين يحدث الآن باستثناء أوروبا الشمالية التي تدعم هذه الحروب مبدئيا، لكن ذلك لن يستمر بعد عام 2020، ولهذا ما زلت على رأيي متمسكا بذاك التاريخ".

وفي السياق ذاته، كتب الطبيب الفرنسي مايكل دي نوسترادام الذي توفي عام 1566، والمعروف بالمنجم نوستراداموس شعرًا في أواخر الستينات يحمل العديد من النبؤات التي تحققت بالفعل بعد وفاته مثل صعود هتلر وأحداث 11 سبتمبر واختراع القنبلة الذرية، وكان للولايات المتحدة الأمريكية نصيبًا من نبؤاته التي نذرت بهلاك البلاد، قائلَا " العظيم الوقح الجريء، سينُتخب قائدا للجيش، الجرأة في خصومته، والجسر مكسور، والمدينة خافتة من الخوف"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" العربية.

ووفقًا لصحيفة "ذي صن"، لم تسلم أمريكا من توقعات العرافة البلغارية فانجا التي توفيت منذ عام 1996، والتي تنبأت بظهور داعش وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهجمات 11 سبتمبر، إذ كشفت فانجا عن نبؤة إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمرض غامض، أعراضه الطنين والغثيان، حيث يصاب بالصمم في النهاية.

وقد عانى الدبلوماسيون الأمريكيون في كوبا والصين من أعراض مشابهة، وبرأي فانجا، فإن هذه الأعراض يمكن أن تكون بسبب الآثار الجانبية للتنصت المستمر، كما تنبأت العرافة بوقوع حادث خطير لأحد أقرباء الرئيس الأمريكي.

وأثار مقطع فيديوغريب نشرته وكالة "سبوتنك" العربية، ذهول الكثير من الناس، يظهر فيه رجل يحمل "قوسا" ويوجه سهامه نحو المتظاهرين، وسط الشغب الجاري في ولاية سولت لايك سيتي الأمريكية، بعد وفاة في مينيابوليس على أيدي الشرطة الأمريكية الشاب جورج فلويد، الأمر غير المألوف وكأنهم عادوا للحياة البدائية.

‏ويثير كارتون سيمبسون حيرة الكثيرين بتنبؤه بموت ترامب سنة 2020، بعد فيروس ‎كورونا، وظهور دبابير قاتلة تهاجم أمريكا، كما توقع من قبل موت لاعب كرة السلة كوبي برايت على متن مروحية وظهور فيروس كورونا في الصين.