الإسماعيلية تفتح باب التقديم للمشاركة في مبادرة "المسؤول المحترف"

أعلنت محافظة الإسماعيلية، فتح باب التقدم للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لها، للالتحاق والمشاركة بالدورة التدريبية ضمن المبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف"، والتى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع المحافظة.

وتهدف المبادرة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع التحول الرقمي، والعمل على وجود مسؤول حكومي يتمتع بالمهارة والإتقان، ما يساهم فى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، ويحقق زيادة رضاء المواطنيين تجاه تحسين الخدمات المقدمة لهم، من خلال العمل على تدريب وتأهيل كوادر حكومية من مقدمي الخدمات الجماهيرية للشباك الأمامي داخل جميع المحافظات.

وذكر بيان للمحافظة، اليوم، أنه يشترط في المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالمبادرة أن يكونوا من العاملين بالديوان العام للمحافظة، أو الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية التابعة لها، وألا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال، وأن يتعامل مباشرة مع الجمهور كمقدم خدمات.