رئيس جامعة المنصورة يخصص مبنى "الباطنة والنقاهة" لعزل كورونا

أصدر الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، قرارا بتخصيص كل من "مبنى الباطنة الخاصة، ومبنى النقاهة" بمستشفى المنصورة الجامعي ليكونا مقرا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد 19 COVID.

وحدد القرار رقم 1841 لسنة 2020 المواطنين الذين يعالجون بعزل الجامعة، وهم: منسوبي جامعة المنصورة وأقاربهم من الدرجة الأولى المخالطين لحالة إيجابية من منسوبي الجامعة، والمصابين بالفيروس من أبناء محافظة الدقهلية والمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة، والمصابين من الأطقم الطبية العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية.

ويبدأ مستشفى الجامعة في استقبال حالات الإصابة اعتبارا من أول يونيو 2020 ولحين انتهاء جائحة كورونا.

يذكر أن الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، افتتح اليوم، أول مستشفى لعزل وعلاج منسوبي جامعة المنصورة بقطاعيها التعليمي والطبي والطواقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلي تشغيل خدمة الخط الساخن على رقم 01212222775 لتلقى الشكاوى الطبية والاستفسارات التي تخص حالات الاشتباه بفيروس كورونا بظهور أعراض الإصابة .