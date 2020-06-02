والد "البنا" بعد تأييد حكم "راجح": "القصاص العادل يشفي غليلنا"

أكد محمد البنا، والد محمود البنا المعروف إعلاميا باسم شهيد الشهامة، أنه لا يقبل إلا القصاص من المتهمين بقتل ابنه كما فعلوا به، مضيفا "هو ده اللي هيشفي غليلنا المتهمين قتلوا ابني بدم بارد".

وناشد "البنا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل وإقامة محاكمة استثنائية لقتلة ابنه، مشيرا إلى أن بعض الدول الملتزمة بالسن القانونية للطفل تستثني بعض الحالات لمحاكمتهم مثل كبار السن من بينهم الإمارات وفرنسا.

وطالب بتدخل الرئيس لمحاسبة المتهمين.

وأيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود محمد البنا في القضية المعروفة إعلاميا باسم شهيد الشهامة، في محكمة أول درجة بالسجن للمتهم راجح واثنين آخرين لمدة 15 عاما.