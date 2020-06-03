بعد خطاب السفارة الأمريكية.. مصريون نالوا إشادات لجهودهم ضد كورونا

يثبت المصريون جدارتهم ومعدنهم الأصيل في الأزمات المختلفة، فشهدت أزمة انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، إشادة عدة دول أجنبية ببعض المصريين الذين نجحوا في الأعمال المختلفة ليكونوا محط أنظار تلك الدول.

بعد الجهود العديدة التي بذلها الطاقم الطبي في مستشفى النجيلة لعلاج المصابين من الجنسية الأمريكية حتى تعافيهم كان دافعا للسفارة الأمريكية بالقاهرة بالتقدم بخطاب شكر للمستشفى وخاصة الدكتور محمد سمير علام، الذي كان على تواصل مستمر بالمرضى ووضع خطة العلاج ومتابعة مستمرة للحالات حتى الشفاء.

لم يكن هذا هو المصري الوحيد الذي برز اسمه في الخارج خلال أزمة فيروس كورونا، حيث تصدر محمد أحمد في إيطاليا بعمله التطوعي صفحات أكبر صحف إيطاليا باسم "الملاك المصري"، وذلك لما فعله لمساعدة المحتاجين من أبناء إيطاليا والجاليات العربية والمصرية في ظل الأزمة الحالية، يتبرع يوميًا لمؤسسة الصليب الأحمر الإيطالي بكميات من الوجبات لتوزيعها على من يستحقها مجانًا دون الحصول على أي مقابل، فكان جديرًا بالحصول على عضويتها دون الخضوع إلى الشروط المطبقة على الملتحقين إليها والاختبارات الواجب عليه اجتيازها ليصبح أول عربي ينضم إليها ويحصل على العضوية دون شرط.

من خلال مقطع فيديو يعكس العلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والإيطالي، استطاعت الشابة المصرية غادة والي، أن تتصدر الصحف الإيطالية، وتحظي بإشادة كثيرين اعتبروا ما نشرته وثيقة تاريخية بين البلدين توضح مدى عمق العلاقة والترابط بين الشعبين.

وصنعت مصممة الجرافي، الفيديو بلغتين للدبجلة، الأولى هي الإنجليزية حتى ينتشر في جميع أنحاء العالم، والثانية هي الإيطالية، حتى يكون قريبا من الشعب الإيطالي، ما جعل ثلاث صحف إيطالية مهة تكتب عن تجربتها، ومنها جريدة "الميساجيرو" والتي تعد واحدة من أهم جرائد هناك، حيث تناولت الموضوع بإعجاب.