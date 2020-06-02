تحرير 4110 محاضر نظافة وإشغالات ومصادرة 2111 شيشة بالغربية

تواصل رؤساء المدن والمراكز بمحافظة الغربية الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونجحت تلك الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة ، خلال فترة الحظر بداية من 16 مارس وحتي نهاية شهر مايو الماضي ، أسفرت عن تحرير 4110 محضر نظافة واشغالات، ومصادرة 2111 شيشة بمدن ومراكز المحافظة، وتم غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 3164 محلات وأسواق، و 190 قاعة أفراح، و 693 مقهي، و 503 مطعم، و 120 محال ألعاب إلكترونية ، و 422 حضانة بمراكز ومدن المحافظة.