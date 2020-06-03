هيكل: الإعلام مهنة منافسة وإبداع وموهبة.. مش مجرد موظف بيبصم ويقبض

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن التليفزيون المصري لا يعيبه الأعضاء العاملين به، لكن يعيبه نمط الإدارة الذي سيطر عليه لفترات طويلة، فعندما كنت وزيرًا للإعلام للمرة الأولى اتخذت قرارًا بوقف التعيينات نهائيًا، رغم أن هذا القرار ليس شيئا جيدا لأنه يّمنع ضخ دماء جديدة للتليفزيون المصري، ولكنه كان يرغب من هذا الإجراء التخفيف من الكتلة البشرية الموجودة في ماسبيرو، فضلًا عن قرار "اللي فوق سن الـ 60 يوقفوا لحد كده"، وهذا ما جعل العدد يقل من 43 ألفا لـ 34 ألف شخص.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، أنه يجب وضع هدف محدد لتطوير الإعلام، فالإعلام مهنة قائمة على الإبداع والموهبة والمنافسة، ومن لم يستوعب ذلك يُصبح "مش داري بالدنيا"، على حد قوله، فالإعلامي أو المذيع ليس موظفا من أجل أن يذهب ويبصم ليتقاضى راتب آخر الشهر فقط، ولكن يجلس مع المعدين والمصورين للمناقشة في بعض الأمور، فضلًا عن رأيه الشخصي وهذا يُتيح إنتاج كم كبير من الأفكار الجديدة.

وضرب وزير الدولة للإعلام، مثالًا على ذلك بالإعلامي عمرو أديب، فذكر أنه يجب للإعلاميين أن يتنافسوا لإخراج مواهب وأفكار جديدة، "يعني مثلا عارفين إن عمرو أديب بيتكلم في الحتة دي زيادة بشكل إبداعي وتركيز، فالإعلامي الآخر لازم يشوف نقطة تانية يركز عليها بشكل إبداعي وتركيز أيضًا"، مستطردًا: "عندي 10 قنوات بيتكلموا نفس الحاجة طب إيه لازمته، ليه أصرف على الـ 10 ما كفاية واحدة".