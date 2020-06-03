هيكل لتامر أمين: مذيعو "النيل للأخبار" طفشوا.. وإنت واحد منهم

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن أولى خطوات تطوير التليفزيون المصري هو طرح سؤال حول عدد القنوات التي تحتاجها الدولة المصرية، فهناك 20 قناة في ماسبيرو فضلًا عن 70 محطة إذاعة يتم الإنفاق عليها، متسائلًا: "هل الدولة تحتاج إلى 20 قناة؟، إحنا ممكن نحتاج لمليون محطة إذاعية ولكن بمعايير معينة"، موضحًا أن ما يُحدد عدد القنوات والمحطات الإذاعية التي تحتاجها الدولة هو حاجة الدولة للإعلام، واحتياج المشاهد والمستمع لتلك المواد التي تبث فيها.

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن قناة "النيل للأخبار" حينما نشأت كانت تضم مجموعة من المذيعين الذين تربوا فيها ونشأوا من خلالها، ولكن "طفشوا"، كون أن نظام العمل الإداري في القناة كان عائقًا أمام مواهب الإعلاميين وتفكيرهم في مستقبلهم، والعمل الإداري للقناة لم يستوعب وقتها فكرة التطوير، ولجأ هؤلاء الإعلاميين إلى قنوات مصرية خاصة، وأخرى عربية، "إنت يا استاذ تامر كنت واحد منهم".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أنه من وضع خريطة بناء التليفزيون المصري إنسان، وبالتالي فإن خطط الإنسان يجب أن تتغير بتغير الزمن، موضحًا أن عمل قناتي "النيل للأخبار وقطاع الأخبار" كل واحدة منفصلة عن الأخرى كما هو الآن يٌشتت قوة التليفزيون المصري، مقترحًا: " ما يبقوا حاجة واحدة ويبقى فيه عمل مستمر فيها 24 ساعة ونستفيد بالإمكانيات اللي موجوده فيهم، ده يبقى شيء جيد".

وأوضح أن هناك اتفاقا بينه وبين الهيئة الوطنية للإعلام على هذا الاتجاه، وسنجلس للاتفاق على خطة عمل، " فيه ناس فاكرة إن طالما فيه حد جه وزير للإعلام يبقى الدنيا هتبقى زي الفل على طول، الإعلام مش هيبقى فل من يوم وليله، أهم حاجة الخطة فين وهتتعمل إزاي".