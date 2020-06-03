فيديو.. بإشراف "الصحة" في الشرقية.. دورة "أونلاين" لتغسيل موتى كورونا

قال إبراهيم الزهار، مدير الجمعية الشعبية لحماية المستهلك ببلبيس الشرقية إن دورة تغسيل الموتى أون لاين فكرة خطرت بباله في ظل الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، وخصوصا وأن الجمعية بها لجنة غسل وتكفين لصالح الوفيات بمركز بلبيس، وحينما جاءت جائحة كورونا عزف الكثيرون عن التغسيل والتكفين خوفا من العدوة والفيروس.

وأضاف الزهار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على شاشة "ten" أن حتى الأهالي عزفت عن تغسيل جثث متوفيها وأصبح هناك حوالي 4 جثث بدون تغسيل، وتم تشكيل مجموعة من الشباب وعمل دورات تغسيل والذهاب لأي مكان به تجمعات من الشباب ودعوة الجميع بأن يكون رجل وإمرأة على علم بأصل التغسيل مع أخذ إجراءات الوقاية، بحيث لا يتم نقل العدوى.

وأشار الزهار إلى أنه هناك تنسيق بينهم وبين وزارة الصحة في هذا الشأن، والعمل يتم تحت إشرافهم، وهناك من ساهم بالتبرع ببدل الوقاية للمغسلين.