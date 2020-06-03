خروج 9 حالات بعد تعافيهم من كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية خروج 9 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا، من بينهم 4 حالات بمستشفى قها للعزل الصحي و5 بالتأمين الصحي بشبرا الخيمة

قال الدكتور أحمد سعد خيامي، رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 248 شخصا مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأشار الدكتور عيد العطار مدير مستشفي النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة أنه غادر 4 متعافين من فيروس كورونا من المستشفى مشيرا إلى أن المستشفى ضمن 11 خصصتهم وزارة الصحة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا.