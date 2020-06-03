هيكل: أعمل على تطوير منظومة الإعلام بصلاحيات كاملة..بدونها "قلته أحسن"

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، كواليس تأسيسه وزارة الإعلام من جديد عقب حلفه اليمين الدستوري يوم 22 ديسمبر الماضي كوزير الدولة للإعلام، موضحًا أنه فور حلفه اليمين لم يكن هناك مقر للوزارة نظرًا لأنه لم يكن هناك وزارة للإعلام من الأساس، فذهب بعد حلف اليمين مباشرة لمجلس النواب من أجل تقديم استقالته كونه كان برلمانيًا وقت تنصيبه وزيرًا، "مكنش فيه حته أروحها، قعدت أدير الوزارة من مدينة الإنتاج الإعلامي لأني رئيس مدينة الانتاج الإعلامي، غير كده كان هيبقى مكتبي في البيت".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أنه ظل يفكر في سيناريو عمل جديد حتى لا يمس استقلالية الهيئات الإعلامية الموجودة، كون هناك مجلس أعلى للإعلام وهيئتين تابعتان له الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، "كان تكليف لي أثناء تعييني أني أصلح منظومة الإعلام بصلاحيات كاملة، ما هو لو أنا وزير بدون صلاحيات يبقى قلته أحسن ويبقى ملهوش لازمة"، موضحًا قام بوضع الرؤية الجديدة للوزارة من مدينة الانتاج.

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن الرؤية الجديدة الذي تم وضعها كان يجب أن تتسق مع الإعلام الجديد، فهناك الإعلام الإلكتروني الذي يجب وضعه في الاعتبار، وبعد ذلك عكف على البحث عن أشخاص للعمل معه، فاستعان ببعض أصدقائه وبعض العاملين معه في مدينة الانتاج الإعلامي، وقام بقراءة الهيكل القديم لوزارة الإعلام ووضع ما يناسب الوقت الحالي منها في الخطة الجديدة وتطوير الهيكل الذي لا يتناسب مع الوضع القائم، "اللي كانوا شغالين معايا كان بدون مقابل .. محبة يعني، يعني أجيب فلوس منين، مكنش فيه ميزانية لسه اتحطت".