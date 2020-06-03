"تعليم القاهرة" تجهز استراحات امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية

أرسل محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التعليم بالقاهرة، خطابا للإدارات التعليمية بشأن الاستعداد لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية ومتابعة الانتهاء من تجهيز الاستراحات والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية والتعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد والتأكيد على مسؤولي الاستراحات باستكمال تجهيز وتوفير الاحتياجات.

وأوضح عطية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء فى الاستراحات والتأكيد على زيادتها هذا العام، نظراً للتوسع في عدد اللجان وخصوصاً القريبة من لجان السير ومقر تقدير الدرجات وفق توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشدد على تسليم تقرير للمديرية يفيد بانتهاء أعمال تجهيز الاستراحات وما تم إنجازه بكل إدارة تعليمية تحت إشراف المدير العام.