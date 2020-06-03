لا عربية ولا مقر ولا موظفين.. هيكل يكشف صعوبات واجهته عند تكليفه كوزير

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه فور انتهائه من خطة هيكلة وزارة الإعلام بشكل جديد قام بعرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وظل يتناقش مع الجهاز ثلاثة أسابيع لمعرفة عدد الموظفين الذين سيكونون معه في الوزارة، موضحًا أن أول شيء كان مؤمن به أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة هو كثرة عدد الموظفين في الوزارات، لذلك كان يعمل على جلب عدد موظفين أقل للعمل معه في وزارة الإعلام، "مكنتش عاوز أعمل وزارة فيها موظفين كتير، كل ما يقل عدد الموظفين كل ما الإنجاز يزيد، وده مقولة مقتنع بها جدا".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أنه تم العمل في وزارة الإعلام على هذا الإطار، دون أن يكون هناك ميزانية أو سيارة خاص للوزير من الأساس، فاستأذن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للجمع بين وظيفه الوزير مع الاحتفاظ بمنصبة كرئيس مدينة الانتاج الإعلامي، حتى يُتاح له العمل من مكتبه في المدينة، "لو معملتش كده كنت هروح أشتغل في البيت ودي حاجة وحشة"، وهذا الأمر كان عليه انتقادات عديدة من البعض لكنه لم يّرد عليها، كونهم لا يعلمون كواليس القصة.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أنه بعد الانتهاء من التصور عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبعد ذلك عرضه على وزارة التخطيط ووزارة المالية، وتم إخطار مجلس النواب لأن المجلس هو من يقوم بالموافقة على الموازنة الجديدة، وهذه وزارة تم استحداثها من جديد ويجب عمل لها قانون، "حتى واحد إبريل مكنش عندنا لا موظف ولا عربية ولا مكان، وأنا كنت بحط سياسة إعلامية في ضوء خبرتي وفهمي".